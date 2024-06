Tierische Helden: Diensthunde schnappten Einbrecher

Sie konnte in Weiden am See ein Einbrecherduo dabei beobachten, wie sie sich an einem Schlüsseltresor einer Wohnhausanlage zu schaffen machten und anschließend flüchteten. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der PKW gegen 5 Uhr Früh in Mönchhof wahrgenommen werden.

Verfolgungsjagd mit Polizei startete

Im Zuge der Verfolgung fuhren die Täter mit weit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdeten durch ihre waghalsigen Überholmanöver mehrere Verkehrsteilnehmer. Der PKW konnte schlussendlich auf der Autobahn A4 Fahrtrichtung Wien im Gemeindegebiet von Parndorf gestoppt werden. Die beiden Flüchtenden sprangen aus dem Auto, kletterten über den Autobahnzaun und rannten in Richtung Designer-Outlet Parndorf davon.

Diensthunde schnappten Täter

Durch den Einsatz der Diensthundestreife, konnte bereits nach kurzer Zeit ein Täter im dicht bewachsenen Windschutzgürtel aufgestöbert und festgenommen werden. Neben dem Täter konnte der Diensthund auch noch ein von diesem weg geworfenes Mobiltelefon aufstöbern. Nach Sichtung der dort befindlichen Videokameras konnten die eingesetzten Polizist(inn)en auch noch den zweiten Täter, bei den dortigen Müllcontainern versteckt, in einer Schiebetruhe vorfinden und festnehmen. Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeuges konnten gestohlene E-Bikes, Einbruchswerkzeug und Diebesgut weiterer Straftaten aufgefunden und sichergestellt werden. Die 34- und 35-jährigen slowakischen Täter wurden nach der Einvernahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizstrafanstalt Eisenstadt eingeliefert.