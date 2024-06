Polarlichter in Österreich? Das sagt der Experte

Aktuell „blickt“ jene Region der Sonne, die Anfang bzw. Mitte Mai insgesamt fünf Sonnenstürme produziert hat, wodurch Polarlichter in (fast) allen Farben sogar in Österreich geleuchtet haben, wieder Richtung Erde. Dieses Event wurde zum Anlass genommen, um darauf hinzuweisen, dass auch dieser Tage in Österreich wieder Polarlichter möglich sind. Wir haben nun beim Experten nachgefragt, wie hoch die Chancen sind, dass wir auch dieses Mal wieder Polarlichter zu sehen bekommen.

„Sie ist deutlich schwächer geworden“

„Nach einer Sonnenrotation, die etwa 27 Tage dauert, zeigt jene Region der Sonne, die am 8. und 9. Mai fünf Sonnenstürme produziert hat, nun wieder zur Erde“, erklärt Christian Möstl von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten. Allerdings: „Sie ist deutlich schwächer geworden.“ Derzeit schaue es jedenfalls nicht so gut aus, dass wir in den kommenden Tagen Polarlichter zu Gesicht bekommen, erklärt der Experte.

„In unter zwei Tagen kommt da dann eher nichts an“

Prinzipiell brauchen Sonnenstürme einige Tage, bis sie zur Erde kommen. „Die schnellsten sind einen halben Tag unterwegs, um Polarlichter in Österreich zu sehen, dürfen sie wohl maximal zwei bis drei Tage lang von der Sonne brauchen“, weiß Möstl. Jene Region, die eben vor einem Monat für bunte Lichter am Nachthimmel gesorgt hat, habe mittlerweile recht wenig Energie. „In unter zwei Tagen kommt da dann eher nichts an. Vor dem Wochenende werden wir also wohl keine Polarlichter zu sehen bekommen“, so der Experte. Wenn überhaupt, zur Zeit ist nämlich kein Sturm unterwegs.

„Sehr unwahrscheinlich, dass etwas passieren wird“

Generell sieht Möstl es als „sehr unwahrscheinlich“ an, dass etwas passieren wird. Was aber sein könne, ist, dass eine neue Region auftritt. „Das kann man mit den Mitteln, die wir heutzutage haben, aber unmöglich sagen, wann und ob das passiert“, so Möstl. Erst wenn der Sonnensturm los geht, könne man ihn „messen“ und gegebenenfalls „vorwarnen“. Da die Sonne aktuell sehr aktiv ist, könne man eben nicht ausschließen, dass nicht vielleicht eine neue Region entsteht oder sich aus der bestehenden Region doch einen Sonnensturm löst, erklärt Möstl abschließend.