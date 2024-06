Donaupegel hat Höchststand erreicht: Badeverbot in der „Neuen Donau“

Ein zuverlässiger Hochwasserschutz

Die Wiener Donauinsel, einst umstritten, hat sich erneut als zuverlässiger Schutz vor Hochwasser erwiesen. Am Dienstagabend erreichte der Wasserpegel in Korneuburg, einem für Wien wichtigen Messpunkt, einen Höchststand von 6,38 Metern. Normalerweise liegt der Pegel dort bei 2,5 Metern. Dank der Donauinsel blieb Wien trotz der enormen Wassermengen sicher vor Überflutungen. Die Insel, ein beliebtes Freizeitparadies, hat sich wieder als essenzielles Hochwasserschutzsystem für die Stadt bewährt.

Badeverbot in der Neuen Donau

Aufgrund des Hochwassers der Donau wurde ein Badeverbot für die Neue Donau verhängt. Das Verbot gilt aus hygienischen Gründen, da bei Hochwasser Wasser in die Neue Donau einströmt. Wie lange das Badeverbot bestehen bleibt, hängt von den Ergebnissen der Wasserproben des Labors für Umweltmedizin ab. Die Wasserqualität wird kontinuierlich überwacht, und sobald sie wieder den Standards für Badewasser entspricht, wird das Verbot aufgehoben und die roten Fahnen werden eingeholt. Dann steht dem Badevergnügen in der Neuen Donau nichts mehr im Wege. „Die Donauinsel erfüllt zurzeit ihre Hauptfunktion als Hochwasserschutzeinrichtung. Damit zeigt sich Wien erneut bestens gerüstet gegen Hochwasser und Überflutungen. Sobald sich die Situation entspannt und die Neue Donau wieder die Badewasserqualität erreicht, kann auch der übliche Badespaß wieder stattfinden“, erklärte Gerald Loew, Abteilungsleiter der MA 45 – Wiener Gewässer.

Rund-um-die-Uhr-Einsatz der Mitarbeiter

Drei Wehranlagen in der Neuen Donau regulieren bei Hochwasser die Wassermassen. Bei Langenzersdorf in Niederösterreich, wo die Neue Donau von der Donau abzweigt, befindet sich das Einlaufbauwerk. Bei Normalwasserstand ist es geschlossen, was die Neue Donau zu einem stehenden Gewässer macht. Bei Hochwasser sind die Hochwasserzentrale im Einlaufbauwerk sowie die beiden Wehre 1 und 2 an der Neuen Donau rund um die Uhr mitMitarbeitern der Abteilung Wiener Gewässer besetzt. Diese führen das Wasser kontrolliert nach den Vorgaben der Wehrbetriebsordnung ab, um Wien vor Überflutungen zu schützen.