Kommandant getötet: Polizist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt

Schreckliche Szenen spielten sich im Februar 2023 in der Polizeiinspektion Trieben (Bezirk Liezen) ab. Ein Polizeibeamter hat seinen Kommandanten mit mehreren Schüssen getötet, 5 Minuten berichtete. Dafür wurde er heute in einer Berufungsverhandlung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, wie das Oberlandesgericht Graz in einer Aussendung mitteilt. Verhandelt wurde in Abwesenheit: Der Angeklagte wollte an der Verhandlung nicht teilnehmen.

Schüsse in Polizeiinspektion Trieben: Kommandant tot

Der Mann hatte am 27. Februar 2023 ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten gehabt. Dabei ging es um einen nicht protokollierten Arbeitsunfall und eine ausständige Krankenstandsbestätigung. Eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs stand im Raum. Der heute 48-Jährige holte seine Waffe und begab sich noch einmal ins Büro des Inspektionskommandanten, um mit ihm zu reden. Dann gab der Mann mehrere Schüsse aus der Dienstwaffe auf seinen Chef ab, er traf ihn am Oberkörper und zwei Mal in den Kopf.

Urteil rechtskräftig

In erster Instanz war am Landesgericht Leoben wegen des Verbrechens des Mordes eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren über den heute 48-jährigen Angeklagten verhängt worden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte hatten gegen dieses Urteil berufen. Der Richtersenat des Oberlandesgerichts gab der Berufung der Staatsanwaltschaft Folge. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Angeklagte hat auch die Kosten der Berufungsverhandlung zu tragen. (APA/RED 05.06.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2024 um 14:23 Uhr aktualisiert