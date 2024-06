Knapp 47 Mio. Euro: Fachschule Stiegerhof wird generalsaniert

Die landwirtschaftliche Fachschule Stiegerhof in der Gemeinde Finkenstein ist eine von sieben landwirtschaftlichen Fachschulen in Kärnten. Sie bietet neben dem Fachbereich Landwirtschaft einen Schwerpunkt im Bereich Pferdewirtschaft an. Die Fachschule kooperiert mit der Kärntner Tourismusschule und führt auch externe Veranstaltungen durch.

Bis Mai 2028

Die Gebäude der Fachschule Stiegerhof wurden zuletzt von 1968 bis 1970 aus- und umgebaut. Die Bausubstanz der landwirtschaftlichen Fachschule und des Landesschulguts ist veraltet und viele Bereiche sind nicht mehr zeitgemäß. Gebäude unterschiedlichen Alters und Zustands sollen umgebaut sowie Gebäude neu errichtet werden. Die Baumaßnahmen sind für die Zeit von Juni 2024 bis Mai 2028 geplant.

Das Bauprojekt

Auf dem Stiegerhof gibt es zwei historisch bedeutende Gebäude: das denkmalgeschützte Herrenhaus, das im Jahr 1585 erstmals erwähnt wurde, und einen Rinderstall aus dem 18. Jahrhundert. Der Gewölbebereich des Rinderstalls aus dem 18. Jahrhundert soll für die Direktvermarktung repräsentativ genutzt werden. Für die Rinder, Ziegen und Schafe ist ein neuer Stall mit moderner Stalltechnik vorgesehen. Außerdem plant das Land eine Erweiterung des alten Pferdestalls und einen zusätzlichen Pferdestall. Eine neue Maschinenhalle und ein zentrales Heizhaus mit Hackgutheizung werden Schule und Stallungen ergänzen.

Teure Loggien

Das bestehende Schulgebäude wird in das neue dreigeschossige Schul- und Internatsgebäude integriert. Im ersten Obergeschoß sind vor den Klassenzimmern Loggien geplant. Sie sollen die Möglichkeit bieten, Pausen im Freien zu verbringen und als Sonnenschutz für die Klassenräume dienen. Der Unterricht an der Fachschule findet jedoch oft an anderen Orten am Areal statt. Zudem teilte der Bauphysiker mit, dass die Loggien die dahinterliegenden Räume nur bedingt vor Sonneneinstrahlung schützen würden. Der Landesrechnungshof (LRH) erachtet die Loggien in Relation zum Nutzungszweck als zu kostenintensiv. „Bei Zweckbauten wie Schulen sollte die Außenhülle kompakt geplant werden. So werden Baukosten, Energiebedarf und Klimabelastung optimiert“, sagt LRH-Direktor Günter Bauer.

Baukosten

Aus steuerlichen Gründen teilt sich das Gesamtprojekt kostenmäßig in die Bereiche Schule und Landesschulgut. Die Schule ist weiters in das Internat und den Schulbereich unterteilt. Für das Internat und das Landesschulgut ist ein Vorsteuerabzug möglich. Deswegen enthalten die Baukosten dieser Bereiche keine Umsatzsteuer. Die Gesamtkosten betragen 46,82 Millionen Euro (inklusive anteiliger Umsatzsteuer).