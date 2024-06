584 Menschen gerettet: Einsatzrekord der Kärntner Feuerwehren

6077 Brandeinsätze und 23.544 technische Einsätze, in Summe also 29.621 Einsätze wurden im Vorjahr geleistet. Das sind um 35 Prozent mehr als im Jahr 2022. Die stolze Bilanz für Einsatzkräfte zeigt auch, dass 584 Personen gerettet wurden und 267 Tiere aus misslichen Lagen geborgen werden konnten.

499.036 Einsatzstunden

Wie aus dem Bericht, der Dienstag auch Thema in der Landesregierung war, hervorgeht, wurden insgesamt 499.036 Einsatzstunden geleistet. Die starke Steigerung, immerhin um 65 Prozent, ist auf die enorm wachsende Anzahl an Unwetter- und Sturmeinsätzen zurückzuführen. Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin ist auch sehr zufrieden mit der Mitgliederentwicklung: „25.518 Frauen und Männer sind für Kärntens Bevölkerung im Einsatz.“ Wobei der Frauenanteil stark im Steigen ist, auch die 180 Jugendgruppen leisten ihren Beitrag, um den Nachwuchs der Blauröcke sicherzustellen.

Sechs Millionen Euro Förderung

Landesfeuerwehrreferent Daniel Fellner betont auch die Bedeutung der Ausbildung: „Insgesamt wurden die Kurse in der Landesfeuerwehrschule von über 6000 Personen in Anspruch genommen.“ Fellner weiter: „Die Bereitschaft, die eigene Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, ist nicht selbstverständlich und kann gar nicht hoch genug geschätzt werden.“ Weil aber Anerkennung allein auch nichts hilft, wurden von Daniel Fellner rund sechs Millionen an Förderungen und Gemeinden überwiesen.

Klimawandel

Was die Kärntner Feuerwehren besonders fordert, ist der Klimawandel. Starkregen in mehreren Wellen führte zu zahlreichen Einsätzen, vor allem in den Monaten zwischen Juni und August bzw. September. Fünf Großschadensereignisse zählt die Statistik für das Jahr 2023 an.