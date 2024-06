KI im Klassenzimmer: Wie künstliche Intelligenz den Unterricht verändert

Ist KI in der Bildung Fluch oder Segen? Genau dieser Fragestellung geht das Whitepaper des öbv nach, das gestern präsentiert wurde. Neben diversen Umfragen sowie Fokusgruppen unter Schülern und Lehrkräften sprach der Verlag mit Experten wie der Bildungspsychologin Christiane Spiel, dem Zukunftsforscher Tristan Horx und der KI-Expertin Sabine Singer. Alle waren sich einig: KI ist gekommen, um zu bleiben – die Schule muss einen guten Umgang mit der neuen Technologie finden.

Hilfreiche Unterstützung

In der jüngsten Umfrage, die der öbv unter Lehrkräften durchgeführt hat, gaben 74 % der Befragten an, dass KI in zehn Jahren ein selbstverständlicher Teil von Unterricht und Bildungsmedien sein wird. 56 % halten den Einsatz allerdings erst ab Sekundarstufe II für sinnvoll. Besonders hilfreich findet die Hälfte der befragten Lehrkräfte (48 %) KI im Umgang mit heterogenen Klassen, wobei 54 % die KI-Kompetenz ihrer Schüler als unterdurchschnittlich (im Vergleich zu einem altersangemessenen Niveau) einschätzen. Auch die Auswirkung auf die Chancengleichheit war Thema: 57 % der befragten Lehrkräfte sehen KI eher als Gefahr für Bildungsgerechtigkeit, während die Experten im Whitepaper es durchaus als Chance sehen. Wichtig ist in diesem Kontext allerdings, dass KI-Tools kostenlos oder über Schulzugänge nutzbar sind.

Gemischte Gefühle, große Chancen

Im Zuge des Whitepapers besuchte der öbv auch eine KI-Pilotschule im 23. Wiener Gemeindebezirk. Dort zeigten sich manche, aber nicht alle Schüler als Fans von Künstlicher Intelligenz. In einem sind sich aber alle am Whitepaper Beteiligten klar: KI hat das Potenzial, das Bildungssystem radikal zu verändern. „KI ist aus unserer Welt und so auch aus der Schule nicht mehr wegzudenken. Alle Beteiligten sind gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Schüler den bestmöglichen Umgang mit der neuen Technologie erlernen“, so Christina Hauer, Geschäftsführerin des öbv. „Unser Whitepaper soll den Status quo aufzeigen und Lehrkräften praxisnahe Tipps für den Unterricht mitgeben. Auch wir als Anbieter von Bildungsmedien sehen es als unsere Aufgabe, in Zukunft KI sinnvoll in unsere Angebote einzubinden und hier Unterstützung zu liefern.“ (APA, Red. 05.06)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2024 um 14:35 Uhr aktualisiert