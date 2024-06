Zusammenstoß in Feistritz: Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Feistritz an der Drau

Heute Vormittag, kam eine 66 Jahre alte Frau aus Villach mit ihrem Auto im Ortsgebiet von Feistritz an der Drau aus bisher unbekannter Ursache zu weit nach links und stieß dabei in das entgegenkommende Auto einer 23 Jahre alten Frau aus dem Bezirk Villach Land. Dabei wurden beide Lenkerinnen unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.