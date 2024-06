Baby nach Geburt mit 15 Scherenstichen getötet: Steirerin verurteilt

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 15:03 / ©pixabay

Zeugen hatten im Februar 2023 die stark blutende Frau im Wohnhaus wahrgenommen und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Im Zuge des Rettungseinsatzes wurde von den Rettungskräften in der Wohnung der damals 27-Jährigen ein lebloses Neugeborenes gefunden. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des Säuglings feststellen. Die Vorwürfe wiegen schwer, denn die Steirerin soll das Baby direkt nach der Geburt getötet haben, 5 Minuten berichtete. Am Körper des Säuglings konnten Strangulations- und Stichverletzungen nachgewiesen werden. 15 Mal soll mit einer Schere auf das Baby eingestochen worden sein, wie das Obduktionsergebnis zeigte. Heute musste sich die Frau wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt vor einem Schöffengericht verantworten. Das Urteil: Eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten.

Aus Verzweiflung: Baby nach Geburt mit 15 Scherenstichen getötet

Angeklagt waren auch ihr Lebensgefährte und eine Angehörige. Die Hauptangeklagte soll bis zum Zeitpunkt der Geburt nichts von der Schwangerschaft gemerkt haben, da ihre Regelblutung nicht ausblieb und sie kaum an Gewicht zugenommen hatte. Die Frau soll aus völliger Überforderung gehandelt haben und sich an die Tat nicht mehr erinnern können. Sie soll außerdem unter Schock gestanden haben und nur eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen sein. Ihrem Lebensgefährten und Vater des Kindes soll sie nach der Geburt Fotos geschickt haben, dieser reagierte aber zu spät darauf. Er habe gedacht, es würde sich um eine Blutung handeln. Erst später bat er eine Angehörige, nach seiner Freundin zu sehen. Für den Säugling kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Lebensgefährte und Angehörige verurteilt

Die Angehörige soll versucht haben, das Baby und eine blutige Schere in einem Müllsack zu entsorgen. Ein gerade eintreffender Rettungssanitäter dürfte dies jedoch verhindert haben. Sie wurde laut Medienberichten wegen Unterdrückung von Beweismitteln und Störung der Totenruhe zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dem Lebensgefährten der Frau wurde unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Er nahm laut Medienberichten eine Diversion an und muss eine Geldstrafe in der Höhe von 1500 Euro zahlen.