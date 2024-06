Polizei Gratwein: Unter neuem Kommando

Der Juni 2024 brachte neue personelle Verstärkung. Während die Landesverkehrsabteilung einen weiteren leitenden Beamten erhält, gibt es in der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung einen neuen stellvertretenden Leiter. Auch die Polizeiinspektion Gratwein steht unter neuer Führung.

Ein Motorradpolizist wird Oberstleutnant

Seit dem Abschluss seiner Offiziersausbildung im September 2022 ist Oberstleutnant Jochen Heiligen bei der Landesverkehrsabteilung zugeteilt. Nun wurde er vom Bundesministerium für Inneres dauerhaft in die Steiermark versetzt und unterstützt die Abteilungsleitung mit seinem Know-How. Seine ursprüngliche Laufbahn begann 2009 in Wien. Nach seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten im Jahr 2016 war er bereits in der Landesverkehrsabteilung Wien als Motorradpolizist im Einsatz. Seine Erfahrung und sein Fachwissen werden nun die Verkehrsüberwachung und -sicherheit in der Steiermark weiter stärken.

Von der Cobra zum Oberstleutnant

Im Jahr 1998 startete Oberstleutnant Christian Kuntner seine Karriere bei der Polizei. Nach seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten in Wien konnte er seine Erfahrung und sein Know-How bei der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) und beim Einsatzkommando Cobra erweitern. 2013 beendete er zudem das Studium „Polizeiliche Führung“ an der FH Wiener Neustadt. Nach seinem Studium führte ihn sein Weg wieder zurück zur WEGA, wo er als Einheitskommandant tätig war. Nach seinen Funktionen als stellvertretender Leiter des Kriminalreferates und des Verkehrsreferates im SPK Graz, stellt er sich nun der Aufgabe des stellvertretenden Abteilungsleiters der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung.

©LPD Stmk/Huber Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Oberstleutnant Christian Kuntner, HRin Ursula Auer

Vom Schießplatzkommandant zum Chefinspektor

Die Polizeiinspektion Gratwein hat einen neuen Leiter: Chefinspektor Martin Passenegg übernimmt die Führung der Dienststelle. Passenegg ist ein erfahrener Beamter, dessen Karriere 1993 bei der Zollwache begann. Er hat sich insbesondere im Bereich des Schießplatzes hervorgetan, wo er als Schießlehrer, -trainer und Schießplatzkommandant zahlreiche Kollegen im sicheren Umgang mit Waffen ausbildete. Auch heute noch gibt er als Einsatztrainer sein umfangreiches Fachwissen an die Exekutive weiter. In den letzten sechs Jahren war er als stellvertretender Inspektionskommandant in Kalsdorf tätig. Nun übernimmt er die Leitung der Polizeiinspektion Gratwein.