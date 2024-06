Sanierung zum Geburtstag: Stadtparkbrunnen wird stolze 150 Jahre alt

Zum Jubiläum wird das Wahrzeichen des Stadtparks einer dringend nötigen Generalsanierung unterzogen. Erbaut in Paris, „zwischengeparkt“ in Wien und schließlich übersiedelt nach Graz, wo er vor knapp 150 Jahren im Park aufgestellt wurde: Der Stadtparkbrunnen hat schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Trotz mehrerer Sanierungen hat der Zahn der Zeit auch an diesem historischen Juwel kräftig genagt – eine Generalsanierung ist unumgänglich, um das Wahrzeichen des Grazer Stadtparks vor dem Zerfall zu retten, heißt es von der Stadt Graz.

800.000 Euro fließen in Sanierung

Dafür hat der Gemeinderat im Mai neue Geldmittel von 800.000 Euro freigegeben, was die Projektleiterinnen Christine Radl von der Abteilung für Grünraum und Gewässer und Valerie Soran vom Kulturamt besonders freut: „Die Brunnenanlage ist aktuell in einem äußerst desolaten Zustand. Mit dieser Sanierung bewahren wir ein für Graz historisch so wertvolles Baudenkmal!“ Die Projektabwicklung liegt in Händen der GBG.

Bauerarbeiten erstrecken sich über ein Jahr

Die Arbeiten sind vielfältig und werden mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen: Detailplanung und Ausschreibung sollen bis zum dritten Quartal heurigen Jahres fertig sein, danach folgen der Abbau und die Sanierung der gusseisernen Aufbauten. Das Brunnenbecken wird restauriert und die Wassertechnik durch die Holding Graz modernisiert. Die Gesamtkosten des Projekts sind mit rund einer Million Euro veranschlagt.

Zum 151. Geburtstag soll er in neuen Glanz erstrahlen

Hält der Zeitplan, dann wird der Stadtparkbrunnen rund ein Jahr nach seinem 150. „Geburtstag“ wieder die Gäste des Stadtparks in voller Pracht erfreuen. Ursprünglich war das nunmehrige Grazer Park- Wahrzeichen in Paris übrigens als französischer Beitrag für die Weltausstellung 1873 in Wien erbaut worden. In der Bundeshauptstadt konnte man sich nach der Ausstellung nicht zum Kauf entschließen, und so holte Graz das Bauwerk dank finanzieller Unterstützung der Bevölkerung, die die geforderten 31.500 Gulden für den Ankauf spendete, an die Mur. Am 4. Oktober 1874, dem Namensfest des damaligen Kaisers Franz Joseph I., wurde der Brunnen im Beisein des Monarchen im Grazer Stadtpark eingeweiht.