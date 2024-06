Rathaus erstrahlt in Gelb: Leuchtendes Zeichen für Elektrosensibilität

Am 16. Juni

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 16:06 / ©Erich Auer

Bürgermeister Gerhard Köfer: „Die Arbeitsgruppe EHS-Wochen ist an mich herangetreten mit der Bitte, ob auch die Stadt Spittal mit einem sichtbaren Zeichen auf den Tag der Elektrohypersensibilität aufmerksam machen kann. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und lassen die Vorderseite des Rathauses am 16. Juni in der Farbe Gelb erstrahlen.“

Gelbes Herz

Das Symbol für EHS ist ein gelbes Herz. Gelb, weil dies die Farbe der Kanarienvögel ist. Kanarienvögel wurden früher im Bergbau eingesetzt, um vor Kohlenstoffmonoxid zu warnen, das bereits in geringen Konzentrationen giftig ist. Das Gas ist geruchs-, geschmacks- und farblos – nicht wahrnehmbar, so wie elektromagnetische Strahlung auch.

Symptome der Elektrohypersensibilität

Elektrosensibilität oder Elektrohypersensibilität zeigt sich als chronische Multisystemerkrankung, wie auch die Multiple Chemikaliensensibilität und das chronische Müdigkeitssyndrom. Die Symptome können vielfältig sein: Schlafstörungen, chronische Müdigkeit, chronische Schmerzen, Konzentrationsprobleme, Depressionen, Tinnitus, Sehstörungen, epileptische Anfälle und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.