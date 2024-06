Mit Auto überschlagen: Verletzter Lenker wurde ins Spital geflogen

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 16:18 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Der Pkw überschlug sich mehrmals in der angrenzenden Wiese und kam auf Dach liegend zum Stillstand. Der 61-Jährige erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler-Universitätsklinikum Linz geflogen. Die LB 41 war im Bereich der Unfallstelle bis 11.35 Uhr zur Gänze gesperrt. Eine örtliche Umleitung bestand.