Pop-up-Store bringt Abwechslung in Grazer Herrengasse

Wechselnde Schaufenster sind in Geschäften keine Seltenheit. Doch in einer Auslage in Graz geschieht das aktuell besonders oft. Gemeint ist der Pop-up-Store in der Grazer Herrengasse. Dort darf nämlich wöchentlich ein neues Unternehmen einziehen und in bester Zentrumslage seine Produkte verkaufen. Aktuell gibt es in den Räumlichkeiten zwischen „Cos“ und „Tezenis“ handgemachte Baby- und Kinderartikel in Bioqualität von „Mafee“ zu kaufen, welche in Graz hergestellt werden.

