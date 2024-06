Video zeigt: „Staubteufel“ fegte über Parkplatz in Knittelfeld

Am 21. Mai 2024 sorgte ein spektakuläres Wetterphänomen in der Steiermark für Aufruhr. In Graz fegte ein Tornado durch den Stadtteil Eggenberg. Mehrere Leser schilderten gegenüber 5 Minuten, was sie genau sahen und wie sie dieses Erlebnis wahrgenommen hatten. „Habe so etwas noch nie erlebt!“, schrieb uns eine Augenzeugin als Reaktion auf den Tornado in Graz.

Morasutti-Parkplatz war Ort des Geschehens

Nun sorgte erneut ein besonderes Naturereignis für Aufsehen in der Steiermark. Ein sogenannter „Staubteufel“ wurde vergangene Woche in Knittelfeld am Morasutti-Parkplatz gesichtet. Ein Video, welches von der Stadtgemeinde geteilt wurde, zeigt den „Staubteufel“, wie er sich in rasanter Geschwindigkeit am Parkplatz bewegt. Wie aber entsteht dieses seltene Phänomen? Ein „Staubteufel“ entsteht, wenn die Sonne die Erdoberfläche stark aufheizt, erklärt die Gemeinde und führt weiter aus: „Die warme Luftschicht am Boden trifft auf die kältere Schicht darüber. Wenn die Luft aufsteigt, kann durch das Zusammenspiel der Windrichtungen ein senkrechter Wirbel entstehen. Durch aufgewirbelte Materialien wie Staub oder Sand wird der Wirbel schließlich sichtbar.“