100 Millionen Euro: Voestalpine-Manager soll Bilanz manipuliert haben

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 18:30 / ©Pexels / Mikhail Nilov

Die „OÖ Nachrichten“ berichteten am Mittwochabend, dass es sich dabei um eine Summe von 100 Millionen Euro handelt. In der deutschen Gesellschaft der Division Metallbearbeitung und Autozulieferung wurden bewusst ergebnisverbessernde Fehlbuchungen vorgenommen. Diese Manipulationen betrafen die Bilanzierung und Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen die Fehlbuchungen 100 Millionen Euro ausgemacht haben. Laut dem Unternehmen gab es keinen Mittelabfluss, jedoch musste die Bilanz 2022/23 berichtigt werden.

Bestätigung durch voestalpine

Die voestalpine bestätigte den Vorfall ORF Oberösterreich „Dieser Sachverhalt wird derzeit gemeinsam von einem spezialisierten Berater und einer deutschen Rechtsanwaltskanzlei aufgearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass die Aufarbeitung der Ursachen noch bis August oder September 2024 andauern wird. Die finanziellen Folgen sind im Rahmen des Konzernabschlusses 2023/24 vollständig berücksichtigt“, erklärte Konzernsprecher Peter Felsbach in einer schriftlichen Stellungnahme, die dem ORF vorliegt. Der Sachverhalt wurde im Februar 2024 im Rahmen von konzerninternen Controllingaktivitäten identifiziert. „Wir können ausschließen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt ein Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG Bescheid wusste oder in den Sachverhalt involviert war“, so Felsbach weiter.

Motiv: Karriereaufstieg durch geschönte Bilanzen

Der Manager, der seit Herbst 2023 nicht mehr für den Konzern tätig ist, könnte die Bilanzen geschönt haben, um seinen beruflichen Aufstieg zu forcieren. Ein Mitarbeiter der Buchhaltung soll die Fehlbuchungen durchgeführt haben. „Wir können bestätigen, dass aus heutiger Sicht mindestens zwei Personen involviert waren. Diese Personen kannten die internen Kontrollsysteme sehr gut und haben diese bewusst umgangen. Die voestalpine kann weitere Details zu diesem Sachverhalt erst nach Vorliegen des Abschlussberichts bekanntgeben. Ob es dann zu zivilrechtlichen Klagen oder strafrechtlichen Anzeigen kommen wird, können wir erst nach Klärung des Sachverhalts entscheiden“, erklärte Felsbach.