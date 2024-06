Kollision in Malta: Spittaler (25) krachte frontal in Baum

Ein 84 Jahre alter Autofahrer aus Spittal an der Drau bog nachmittags, mit seinem Auto in der Gemeinde Malta von einer Gemeindestraße kommend in die Maltatal Landesstraße L12 ein. Dabei übersah er einen auf der Landesstraße fahrenden Wagen, gelenkt von einem 25 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Nachkommende leisteten Erste Hilfe

In weiterer Folge kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision, woraufhin der Wagen des 25-Jährigen von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Unmittelbar danach eintreffende Verkehrsteilnehmer leisteten an der Unfallstelle Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Beide Lenker wurden nach Erstversorgung von der Rettung mit Verletzungen in das Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Malta mit 13 Personen.