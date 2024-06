Crash im Kreisverkehr: Radfahrerin (56) erlitt schwere Verletzungen

St. Kanzian am Klopeiner See

Ein 42 Jahre alter Auto-Lenker aus Klagenfurt und ein 56 Jahre alter Rennradfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt, stießen am 5. Juni 2024, nachmittags, in einem Kreisverkehr in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See zusammen. Dabei kam der Rennradfahrer zu Sturz und musste von der Rettung mit einer schweren Verletzung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.