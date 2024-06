Diebe brachen in Völkermarkter Supermarkt ein – darauf waren sie aus

Sechs Spielkonsolen wurden am Dienstag in Völkermarkt gestohlen

Sechs Spielkonsolen wurden am Dienstag in Völkermarkt gestohlen

Zwei bisher unbekannte Täter stahlen bereits am nachmittags sechs Spielkonsolen in einem Supermarkt im Bezirk Völkermarkt, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Die Täter haben dazu auf bisher unbekannte Weise die Diebstahlsicherungen der Waren deaktiviert und konnten so das Geschäft unbemerkt verlassen. Der Wert der Konsolen beträgt rund 1.500 Euro.