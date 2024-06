Sonne, Wolken und abends Gewittergefahr: So wird das Wetter in Wien

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 19:34 / ©WienTourismus/Gregor Hofbauer

Der Tag in Wien beginnt mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages bleibt das Wetter zunächst stabil. „Erst gegen Abend steigt die Gewitterneigung von Westen her deutlich an“, so die Prognose von GeoSphere Austria.

Wind und Temperaturen

Der Wind lebt teils aus Südwest auf. Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 16 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen bis zu 27 Grad erreichen.