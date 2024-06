Hatte ihn wohl übersehen: Schwerverletzter Biker (65) nach Crash

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 19:41 / ©Robert Telsnig

Gegen 14.35 Uhr fuhr eine 32-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit ihrem Wagen auf der L103 von Kapelle kommend in Fahrtrichtung Niederösterreich. Die Frau bog im Gemeindegebiet Stojen nach links in eine Gemeindestraße ein. Dabei dürfte sie einen auf der L103 entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Der Motorradfahrer – ein im Bezirk Linz-Land lebender Deutscher – kollidierte mit dem Wagen und stürzte.

65-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Der Mann erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte das Team des Rettungshubschraubers C3 den Motorradfahrer in das LKH Graz. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste ins LKH Bruck an der Mur gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.