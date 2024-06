„Villach singt“: Ein musikalisches Fest am Rathausplatz

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 19:48 / ©giannakopoulus

Unzählige Menschen aus der Stadt Villach und der Umgebung kommen zusammen, um Lieder zu singen. Alle Akteure teilen ihre Leidenschaft für das Singen mit dem Publikum. Die Zuhörer können sich von der Vielfalt und Schönheit des vorgestellten Liedguts inspirieren lassen.

Gemeinsames singen am Rathausplatz Villach

Der musikalische Bogen spannt sich vom Kärntner Lied, von moderner Chorliteratur bis hin zu Madrigalen, Volksliedern und Gospels. Den Ausklang bildet um 12 Uhr ein gemeinsames Singen am Rathausplatz, bei dem alle Zuhörer zum Mitsingen eingeladen sind. Neu dabei ist: Mamachor & Schulchor am Peraugymnasium Villach. Alle Nicht-Sänger sind herzlich einladen, sich am traditionellen Singen um 12 Uhr zu beteiligen. Die Noten werden vor Ort verteilt.

„Villach singt“ 2024 Alpen-Adria-Chor Villach

Finanzchor Villach

heart.chor.Stadtpark

Mamachor & Schulchor am Peraugymnasium Villach

Polizeichor Villach

Sängerrunde Fellach-Oberdörfer

Sängerrunde St. Michael

Singgemeinschaft Bergfreunde Villach

Volksliedensemble Landskron

Jugendchor Five Colours

Schulchor der VS 7 – Landkron