Lead A-Cup 2024: Meisterin kommt aus Villach

Am 1. Juni fand der 3. und letzte Lead A-Cup 2024 in der Altersklasse U16 im Kletterzentrum Innsbruck statt. Die Routen an der Außenwand waren anspruchsvoll geschraubt. Bei Regen und kühlen Temperaturen gingen 21 Athleten an die Wand, die Top 10 je Geschlecht schafften es ins Finale.

Mit 31 Griffen ins Finale

Sophie Kreuzberger konnte sich hier mit 33+ bzw. 44+ Griffen in der Quali an die Spitze absetzen und ging als Führende der beiden Qualifikationsrunden ins Finale. Mit 31 Griffen sicherte sie sich im Finale den 1. Platz im Vorstiegsbewerb. „Ich danke meinen Trainern für die intensive Betreuung während der Trainings und freue mich mega über den Sieg des A-Cups in Innsbruck und in der Gesamtwertung Lead sowie den Titel: Österreichische Meisterin 2024, Lead, U16,“ so Sophie.