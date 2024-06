Stadtentwicklung Klagenfurt: Bürgerbeteiligung bis Ende Juli verlängert

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 19:57 / ©StadtKommunikation / Glinik

Bis jetzt gab es mehr als 500 Rückläufe. Eine Beteiligung ist noch bis Ende Juli möglich. Ein erster Zwischenstand zeigt, dass dreiviertel der Bevölkerung die Themen Grünraum & Mobilität für die Stadt als sehr wichtig erachten. Dies unterstreicht die Bedeutung von nachhaltigen Verkehrs- und Umweltkonzepten. Mehr als die Hälfte aller Befragten legen großen Wert auf die Entwicklung der Innenstadt. Das Interesse liegt eindeutig an einer lebendigen und attraktiven urbanen Mitte, die als Herzstück der Stadt eine zentrale Rolle spielt.

Eigene Anregungen

Die Umfrage enthält neben den Schwerpunktfragen auch die Möglichkeit, eigene Anregungen offen zu formulieren. Diese beinhalten vielfältige Ideen und Perspektiven, die zeigen, wie engagiert die Bürger an der Gestaltung ihrer Stadt und ihrem unmittelbaren Umfeld mitwirken möchten. Die Vorschläge reichen von innovativen Mobilitätslösungen, Ideen zu erneuerbarer Energie bis hin zu Anregungen für zukunftsorientiertes Bauen. Um sicherzustellen, dass so viele Stimmen wie möglich in den weiteren Prozess einfließen, wird die Bürgerbeteiligung bis Ende Juli verlängert. Die Teilnahme ist online möglich unter: www.klagenfurt.at/stek-umfrage