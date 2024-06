Unfall in Weiz: Biker (70) erlitt schwere Verletzungen

Der Mann war gegen 13 Uhr auf der B64 von Passail kommend in Fahrtrichtung Weiz unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Motorrad zu Sturz kam. Durch den Aufprall erlitt der 70-Jährige schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte den Oberösterreicher nach der Erstversorgung in das LKH Weiz. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.