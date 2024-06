Grazer Gemeinde verleiht Klimatickets Steiermark

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 21:38 / ©5 Minuten

Ab dem 1. Juli 2024 ermöglicht die Gemeinde Hart bei Graz ihren Bürgern ein attraktives Angebot: Klimatickets Steiermark ausborgen – und das gratis. Die Gemeinde „gewährt Bürgern mit Hauptwohnsitz in Hart bei Graz, tageweise und kostenlos ein Klimaticket Steiermark auszuleihen, um damit alle Züge, Busse und Straßenbahnen im Gebiet des Verkehrsverbundes Steiermark nutzen zu können“, so die Info auf der Website. Die Verleihdauer beträgt aber maximal drei Tage in Folge und maximal fünf Tage im Monat.