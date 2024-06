Erfreuliche Prognosen am Donnerstag: Bis zu 27 Grad in der Steiermark

Da wird das Wetter am Donnerstag in der Steiermark

Da wird das Wetter am Donnerstag in der Steiermark

„Der Vormittag präsentiert sich in der Steiermark überwiegend sonnig, trocken und warm. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken und in der Obersteiermark auch Regenschauer und Gewitter. Vermehrt sind diese im Bergland anzutreffen“, so prognostiziert die GeoSphere Austria. Über den Niederungen im Süden und Südosten könnte es aber trocken und auch niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 9 und 14 Grad und erreichen am Nachmittag Höchstwerte von 23 bis 27 Grad.