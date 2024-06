Frau parkte Motorfahrrad am St. Veiter Bahnhof – dann war es weg

Diebstahl in St. Veit

Diebstahl in St. Veit

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 21:51 / ©BMI / Egon Weissheimer

Bisher unbekannte Täter stahlen heute am helllichten Tag das am Bahnhof St. Veit an der Glan parkend abgestellte Motorfahrrad einer 49 Jahre alten St. Veiterin. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.