Teils kräftige Gewitter: So wird das Wetter heute in Kärnten

Am Donnerstag zeigt sich am Vormittag häufig die Sonne. Dann kommen zur Sonne nach und nach Quellwolken und am Nachmittag sind lokal teils kräftige Regenschauer und Gewitter möglich. Am höchsten ist das Gewitterrisiko in Oberkärnten sowie von den Gurktaler Alpen über die Saualpe bis zur Koralpe. Ausgeschlossen sind Gewitter aber auch im Klagenfurter Becken nicht. Höchstwerte: 23 bis 27 Grad.