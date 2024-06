Beim Ausparken übersehen: 16-Jähriger von Auto gerammt

Gegen 16.45 Uhr fuhr der 16-Jährige mit seinem Motorrad in die Wollsdorfstraße und in weiterer Folge in Richtung Rabnitz. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 31-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Auto aus einer Einfahrt in die Wollsdorfstraße ein. Dabei dürfte sie das herannahende Motorrad übersehen haben. Der Jugendliche prallte daraufhin mit seinem Fahrzeug gegen das Auto und kam zu Sturz. Der Bursche wurde verletzt und vom Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.