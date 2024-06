Unfall auf der Drautal Straße: 22-Jährige verletzt

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 06:21 / ©5 Minuten

Ein 33-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau musste am Mittwochabend verkehrsbedingt auf der B100 Drautal Straße im Gemeindebereich von Kleblach-Lind abbremsen. Aus diesem Grund verlangsamte auch eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ihren Wagen.

Auffahrunfall in Kleblach-Lind

Der zweite Nachfahrende – ein 47-jähriger Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau – sah dies zu spät und krachte in das Auto der Frau. „Dabei wurde sie verletzt und musste von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei abschließend.