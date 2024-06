Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Murtal

Gegen 20.15 Uhr am Mittwoch lenkte ein 35-jähriger, im Bezirk Murtal lebender Kroate, sein Auto von Seckau kommend in Fahrtrichtung Kobenz. Zur selben Zeit lenkte ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Murtal sein Auto auf einer Gemeindestraße von Unterfarrach kommend in Richtung Holzstraße. Der 28-Jährige wollte den Kreuzungsbereich geradeaus queren. Dabei dürfte es er den 35-Jährigen übersehen haben. In weiterer Folge kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Männer erlitten durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und mussten jeweils vom Roten Kreuz ins LKH Judenburg gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kobenz stand mit 20 Mann im Einsatz.