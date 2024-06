Auto überschlägt sich nach Überholmanöver: Drei Personen verletzt

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 06:33 / ©KK

Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit dem Auto in Richtung Kainbach bei Graz. Im Fahrzeug befanden sich zu dem Zeitpunkt zudem ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Weiz.

Fahrzeug überschlagen

Nachdem der Fahrer zwei Autos überholte, geriet er in einer Linkskurve ins Schleudern. In weiterer Folge kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich und blieb an einem Waldrand liegen.

Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden

Die Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Der Fahrzeuglenker musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Das Rote Kreuz brachte alle drei Insassen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Andere Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.