KÃ¤rnten: Finanzpolizei verhÃ¤ngte mehr als 273.000 Euro an Strafen

Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung hat im ersten Quartal 2024 im Kampf gegen Abgabenhinterziehung und Sozialbetrug knapp 1.429 Arbeitnehmer in Kärnten überprüft. Das hatte 141 Strafanträge mit einer Gesamtstrafhöhe von 273.410 Euro zur Folge. Die meisten Vergehen betreffen Übertretungen im Sozialversicherungsgesetz (76), Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz (36) gefolgt von dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (26). Im Bereich des illegalen Glücksspiels gab es in Kärnten hingegen keine nennenswerten Vorfälle.

Österreichweit mehr als 4,8 Millionen Euro an Strafen

„Die Finanzpolizei rückt regelmäßig zu gezielten Kontrollen aus, um die finanziellen Interessen der Republik zu wahren und gegen Abgaben- und Sozialbetrug, Schwarzarbeit sowie illegales Glücksspiel rigoros durchzugreifen. Nur so können redliche Unternehmen geschützt werden. Zudem stärken wir mit dem sich gerade in Begutachtung befindlichen Betrugsbekämpfungsgesetz den fairen Wettbewerb und kämpfen gegen Scheinunternehmen. Damit geben wir der Finanzpolizei ein neues Werkzeug im Kampf gegen schwarze Schafe“, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Österreichweit wurden im ersten Quartal 2.100 Strafanträge mit einer Gesamtstrafhöhe von mehr als 4,8 Millionen Euro ausgestellt. Die höchsten Strafen in Summe wurden in Wien (1,2 Mio. Euro) gefolgt von Niederösterreich (1 Mio. Euro) sowie Oberösterreich (660.000 Euro) beantragt.

Immer mehr Scheinunternehmen

Weiterhin problematisch sei die Entwicklung im Bereich der Scheinunternehmen. So wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits 39 Scheinunternehmen in Österreich identifiziert – im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 28! Derzeit befindet sich ein neues Betrugsbekämpfungsgesetz in Begutachtung, um noch effektiver gegen die verschiedenen Betrugsszenarien, insbesondere Scheinunternehmen, vorgehen zu können. Im Fokus stehen die Förderung der Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung von Steuerbetrug sowie die Stärkung der Rechtssicherheit und der Schutz der redlichen Wirtschaft vor illegalen und wettbewerbsverzerrenden Handlungen. Neben weiteren Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung im Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz soll es künftig auch eine Sanktion für die Erstellung und Verwendung von Schein- und Deckungsrechnungen geben. Vorgesehen sind Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro, wie man seitens des Finanzministeriums abschließend betont.

