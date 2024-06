Schwere Zeiten in Söchau: Familie Weinhofer bittet um Unterstützung

Isabella Weinhofer lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einer Mietwohnung in Söchau. Die Familie hat es aktuell nicht leicht: Dem Familienvater wurde eine Spenderniere transplantiert, jedoch ging bei der Operation laut Isabella einiges daneben. So sollen die Ärzte den Harnleiter des Familienvaters erwischt haben, wodurch Flüssigkeit in den Bauchraum geraten sei, die wiederum für schlechte Blutwerte sorgte. Da Isabella nur Teilzeit arbeitet und die 52 Wochen, in denen ihr Mann Krankengeld beziehen konnte, bereits aufgebraucht sind, ist die Familie in finanziellen Schwierigkeiten.

Sohn hat verschobene Pupille

Der Familie fehlt es momentan an allen Ecken und Enden: Aufgrund der Teuerung ist es Isabella laut eigener Aussage fast unmöglich, genügend Lebensmittel zu kaufen. Dazu kommen eine Kreditrückzahlung und offene Rechnungen (Miete, Strom usw.). Zudem hat der zweijährige Sohn der Familie eine verschobene Pupille, weswegen die Eltern regelmäßig mit ihm zum Augenarzt gehen müssen.

Wie kann ich helfen?

Die Familie Weinhofer bittet um Unterstützung in ihrer aktuell schwierigen Lage. Dafür hat sie ein GoFundMe-Konto eingerichtet. Für jede Spende wäre die Familie sehr dankbar.