Cool: „Das Supertalent“ sucht jetzt auch Talente in Wien

Wiener aufgepasst! Die beliebte RTL-Sendung „Das Supertalent“ wird auch in Wien ein Casting abhalten. Schon am kommenden Samstag, den 8. Juni, ist es dabei so weit, wie die Sendung auf ihren Social Media-Plattformen bekanntgibt. Im Fleming Selection Hotel Wien-City in der Josefstädter Straße 10 bis 12 könnt ihr dabei „zwischen 12 und 18 Uhr ohne Voranmeldung vorbeikommen und zeigen, was ihr drauf habt“, heißt es etwa auf Facebook.

Was, wann, wo? Was: „Das Supertalent“-Casting

Wann: Samstag, 8. Juni, zwischen 12 und 18 Uhr

Wo: Fleming Selection Hotel Wien-City, Josefstädter Straße 10 bis 12