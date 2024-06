EM in Deutschland: Reisetipps für alle Fußballfans

Zehn Städte werden Spiele ausrichten: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. „Da nicht alle Fans Tickets für die Stadien bekommen, wird es auch viele Fan-Meilen und Public Viewings geben. Wer Menschenmassen und Fußball meiden möchte, sollte diese Städte an den Spieltagen besser umgehen,“ so ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek.

Anreise mit eigenem Auto

Wer mit dem privaten Auto anreisen will, sollte sich vorab über Fahrverbote und Umweltzonen in Deutschland informieren und rechtzeitig eine grüne Plakette besorgen – in viele Städte darf man nur mit dieser Plakette einfahren. Diese gibt Auskunft über den Schadstoff- und Feinstaubausstoß des Fahrzeugs und ist in Österreich an vielen ÖAMTC-Stützpunkten erhältlich. Auch Elektrofahrzeuge benötigen eine grüne Umweltplakette.

EM-Ticket gilt als Öffi-Karte

In manchen Städten, wie München und Stuttgart, gelten zusätzliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, die die notwendige Abgasnorm nicht erfüllen. Die Polizei führt stichprobenartige Kontrollen anhand des Zulassungsscheins durch. Vor Ort empfiehlt es sich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das EM-Ticket gilt im gesamten Verkehrsverbund jeweils von 6 Uhr am Spieltag bis 18 Uhr des Folgetages als Fahrkarte für Bahn und Bus.

Kontrollen bei Grenzübergängen

Normalerweise gibt es innerhalb des Schengenraums keine Personenkontrollen, allerdings haben deutsche Behörden angekündigt, während der EM verstärkt an den Grenzübergängen zu kontrollieren. Dies kann zu Verzögerungen führen. Es ist wichtig, ein gültiges Reisedokument mit sich zu führen – ein nationaler Führerschein ist kein gültiges Reisedokument. Daher sollten immer Reisepass oder Personalausweis mitgenommen werden.

Vollmacht für allein reisende Minderjährige

Jugendliche, die alleine mit volljährigen Freunden, Verwandten oder nur mit einem obsorgeberechtigten Elternteil reisen, sollten eine Einverständniserklärung mit sich führen. Diese Vollmacht kann kostenlos aus der ÖAMTC Länder-Info unter www.oeamtc.at/laenderinfo/ oder unter www.oeamtc.at/allein-reisende-Kinder heruntergeladen werden.