Champions-League in Klagenfurt: „Über zwei Millionen Euro pro Match“

Weil die Merkur Arena in Graz für Champions-League-Fußball nicht zugelassen, werden die Gruppenspiele des SK Puntigamer Sturm Graz voraussichtlich in der 28-Black Arena in Klagenfurt abgehalten – 5 Minuten berichtete. Diesbezüglich gab es am Mittwoch einen ersten Austausch zwischen der Stadt Klagenfurt und dem Sturm Graz. Besprochen wurde unter anderem das Merchandising, die Unterbringung der Spieler sowie Anforderungen an das Stadion. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Über zwei Millionen Euro pro Match

Politik und Tourismus sichern Unterstützung zu. „Durch den Einzug der UEFA Champions League in Klagenfurt könnte unsere Landeshauptstadt erneut zum Aushängeschild für Sport-Großereignisse werden und sich wieder einmal einen Platz im Herzen der Fußballfans sichern. Auch wirtschaftlich profitiert Klagenfurt davon – die Wertschöpfung für die Landeshauptstadt liegt bei über zwei Millionen Euro pro Match“, betont Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Termine werden im Sommer ausgelost

Die Spiele der Gruppenphase werden – laut Sportparkgeschäftsführer Daniel Greiner – zwischen September 2024 und Ende Jänner in Klagenfurt stattfinden. Genaue Termine gibt es noch nicht, die Auslosung erfolgt erst im Sommer. Beim Sturm Graz ist die Vorfreude jedenfalls groß: „Das Stadion in Klagenfurt ist ein guter Boden für uns. Es herrscht immer eine super Atmosphäre und wir hoffen auf die finale Zustimmung der UEFA für die Location“, so Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Puntigamer Sturm Graz, abschließend.