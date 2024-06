Nach 402 Bewerbsspielen: Thomas Vallant muss den KAC verlassen

Am Foto: Thomas Vallant (re.) in Aktion - bald spielt er aber nicht mehr für die Rotjacken.

Am Foto: Thomas Vallant (re.) in Aktion - bald spielt er aber nicht mehr für die Rotjacken.

Der EC-KAC und Eigenbauspieler Thomas Vallant gehen künftig getrennte Wege. „Thomas Vallant hat über viele Jahre hinweg seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt und war ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. […] Leider endet unser gemeinsamer Weg in diesem Sommer aber, zusammen mit unserem Trainerstab haben wir uns dazu entschieden, in der Abwehr personell eine andere Richtung einzuschlagen“, erklärt General Manager Oliver Pilloni den Abgang des Verteidigers.

402 Bewerbsspiele für den KAC

Vallant durchlief bei den Rotjacken sämtliche Altersklassen im Nachwuchsbereich. In der Kampfmannschaft debütierte er am 22. Dezember 2011 im Auswärtsspiel bei den Vienna Capitals. Zur rot-weißen Stammbesetzung gehörte der Rechtsschütze ab der Saison 2014/15. Zwischen 2017 und 2020 spielte Thomas Vallant für die Dornbirn Bulldogs und den HC Innsbruck, dann kehrte er zu seinem Stammverein zurück: Über das Future Team drängte er sich binnen weniger Wochen wieder für den ICE-Kader auf, am Ende seiner starken Comeback-Saison stand der Meistertitel 2020/21, zu dem er im Verbund mit seinem Defensivpartner Kele Steffler wesentlich beitrug. Auch in den Spielzeiten seither erwies sich der mittlerweile 28-Jährige als zuverlässige Stütze in der Abwehr, insgesamt bestritt Vallant 402 Bewerbsspiele für den EC-KAC, aus denen 58 Scorerpunkte (17 Tore, 41 Vorlagen) und ein +47-Rating zu Buche stehen.

„Wird ungewohnt, als Gegner nach Klagenfurt zu kommen“

Thomas Vallant dazu: „Die letzte Saison war ein wenig schwierig, als Mannschaft haben wir großartig performt und auch meine eigenen Leistungen waren gut, aber meine Eiszeit war etwas limitierter als in den Jahren davor. Es hat sich indirekt also abgezeichnet, dass sich in diesem Sommer eine Veränderung ergeben wird, das ist nun auch passiert und ich werde in die spannende Situation kommen, mich noch einmal anderenorts zu beweisen. Ich freue mich schon wieder auf die Auswärtsspiele in der Heidi Horten-Arena, auch wenn es ungewohnt sein wird, als Gegner nach Klagenfurt zu kommen. Danke für eine coole Zeit!“

©EC-KAC/Kuess Thomas Vallant bleibt dem Eishockey treu!