Pflege in Familienhand: Grazer Pilotprojekt erzielt positive Resonanz

Das Pilotprojekt der Stadt Graz zur Anstellung pflegender Angehöriger ist im Jänner angelaufen (wir berichteten). Das Kontingent ist bereits voll ausgeschöpft: 15 pflegende Angehörige erhielten eine Anstellung, wobei diese unter rund 100 Personen durch die Amtssachverständigen für Pflege der Stadt Graz an Hand der in der Richtlinie genannten Kriterien ausgewählt wurden.

Verschiedenste Fälle

Aktuell beziehen zwei pflegebedürftige Personen die Pflegegeldstufe (PG) 3, vier Personen die PG 4, sieben Personen die PG 5 und je eine Person erhält die PG 6 bzw. 7. Auch die Ursachen der Pflegebedürftigkeit sind breit gefächert: So sind sieben Personen in Pflege aufgrund ihrer Demenzerkrankung, drei Personen sind in Palliativbetreuung, vier Personen leiden an neurologischen oder Autoimmunerkrankungen und eine Person ist aufgrund einer Lungentransplantation auf Betreuung angewiesen.

Zahlreiche Beratungen

Die Amtssachverständigen haben im Rahmen des Projekts außerdem zahlreiche Beratungen und Hausbesuche durchgeführt. Einerseits um abzuklären, ob die Antragsteller die Kriterien erfüllen, andererseits, um andere Hilfen und Leistungen anzubieten, falls eine Anstellung nicht infrage kommt. Konkret kam es so zwischen Dezember 2023 und März 2024 zu 493 telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragebeantwortungen, 28 persönlichen Vorsprachen und 55 Hausbesuchen. Zudem wurden im Vorfeld zwei Informationsveranstaltungen durchgeführt.

Steiermarkweit großer Bedarf

Bereits jetzt sei laut den Verantwortlichen eindeutig erkennbar, dass das Grazer Modell zur Anstellung pflegender Angehöriger eine große Erleichterung für die Pflegenden darstellt. Das Ziel ist, das Projekt fortzuführen und falls möglich auszuweiten. Der Bedarf ist jedenfalls in Graz und in der gesamten Steiermark gegeben. Daher wird das Projekt wissenschaftlich evaluiert und alle Ergebnisse dem Land Steiermark zur Verfügung gestellt werden. Dadurch soll Bewegung in die Diskussion auf Landesebene kommen. Der große Wunsch der Grazer Stadtregierung wäre eine steiermarkweite Umsetzung dieser Initiative, dazu gab es auch schon Gespräche mit dem zuständigen Landesrat.