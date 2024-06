Starkregen- und Hagelgefahr: Kräftige Gewitter kommen jetzt fast täglich

Auch heute und in den nächsten Tagen könnte es in Österreich stellenweise wieder ungemütlich werden - Starkregen und Hagel inklusive.

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, könnte man mittlerweile schon fast sagen. In einigen Regionen Österreichs ist die „Sommerlage“, wie sie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten bezeichnet, eingekehrt. Heißt so viel wie: Fast täglich gibt es vereinzelte und punktuell starke Gewitter – so auch am heutigen Donnerstag, den 6. Juni. Doch wer auf Entspannung in den kommenden Tagen hofft, wird enttäuscht.

„Es ist schwer zu prognostizieren, wo es kracht“

„Das Problem, das es aktuell gibt, ist, dass wir keine flächige Entwicklung haben. Dabei entstehen immer nur einzelne Zellen, die insgesamt schlecht organisiert sind. Damit ist es schwer zu prognostizieren, wo es kracht“, weiß der Meteorologe gegenüber 5 Minuten. Heute dürfte es jedenfalls rund um den Alpenhauptkamm im Bergland los gehen und dann Richtung Südosten ziehen. „Auch Graz ist dabei gefährdet“, weiß der Experte. Aber auch an der Alpennordseite könnte es ungemütlich werden.

Vorbelastete Böden als Hauptproblem – auch Hagel möglich

Die „GeoSphere Austria“ spricht auf ihrer Website von „Hagel und örtlichem Starkregen“ die möglich sind. Die größte Problematik, die der „GeoSphere Austria“-Meteorologe nun im Gespräch mit 5 Minuten sieht, seien die vorbelasteten Böden in vielen Teilen Österreichs. „Die Vorgeschichte ist natürlich nicht ideal. Da kann dann auch schnell mal was rutschen, auch lokale Überflutungen sind möglich.“

Von Sonntag auf Montag könnte es auch Wien treffen

Und auch in den nächsten Tagen wird es nicht besser. „Die Gewitterneigung nimmt sogar eher noch zu. Und von Sonntag auf Montag könnten Gewitter und Starkregen dann auch wieder flächiger werden. „Dann wird wohl auch Wien wieder betroffen sein“, so der Experte, der abschließend aber noch betont, dass sich die Vorhersagen aufgrund der instabilen Wetterlage fast täglich ändern könnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 09:12 Uhr aktualisiert