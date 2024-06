Zug entgleist: Fahrgäste in Niederösterreich evakuiert

Ein Zug ist gestern Abend in Niederösterreich entgleist.

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 09:35 / ©derrenner / pixabay

Der Zug war Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, im Bereich eines Stellwerks in der Nähe des Bahnhofs in Ebenfurth entgleist, wo er nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Daher wurde von den Passagieren auch niemand verletzt, wie Medien berichten. 40 Personen waren es, die schließlich evakuiert und in Sicherheit gebracht werden mussten. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt, die Fahrgäste wurden von einem Bus wieder zum Bahnhof gebracht.