Regenbogenparade sorgt für stundenlange Ring-Sperre in Wien

Am kommenden Samstag, den 8. Juni, findet in Wien im Zuge des „Pride-Month“ wieder die Regenbogenparade statt. Wie die Stadt Wien heute erklärt, werden bei der „größten Demonstration Österreichs“ mehr als 300.000 Menschen vor Ort mit dabei sei. Sie startet um 12 Uhr vom Rathausplatz und umrundet dann die Wiener Ringstraße. Das wiederum wird für eine stundenlange Sperre und entsprechenden Verzögerungen sorgen, wie der „ÖAMTC“ berichtet.

So laufen die Sperren ab

Die erste Ringsperre wird gegen 8.30 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen, die Parade selbst startet um 12 Uhr in Höhe des Rathausplatzes und wird sich gegen die Fahrtrichtung vorbei an Parlament, Oper, Urania, entlang des Franz-Josefs-Kais, der Börse und Universität zurück zum Rathausplatz bewegen, wo sie zwischen 16 und 17 Uhr ankommen soll. Die Abschlussveranstaltung endet gegen 22 Uhr. „Querungen sind je nach Verlauf der Parade möglich“, so der „ÖAMTC“ in einer Aussendung.

Verzögerungen auf Umleitungsstrecken

Auf den Umleitungsstrecken sind Verzögerungen einzuplanen, vor allem auf der „Zweierlinie“ (Verbindung Donaukanal – Stadtpark – Schwarzenbergplatz – Karlsplatz – Getreidemarkt – Votivkirche). Aber: Staus und Umleitungen wird es zeitweise auch auf Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse geben. Auch auf der großräumigen Ausweichstrecke über den Inneren Gürtel sind Verzögerungen einzuplanen. Der „ÖAMTC“ empfiehlt daher, die U-Bahn-Linien zu benutzen.

Auch Auswirkungen auf öffentlichen Verkehr

Zudem wird auch die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai während der Sperre nicht möglich sein. Man sollte daher großräumig über den Handelskai bzw. den äußeren Gürtel und die Tangente ausweichen. Weiters werden auch die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D sowie innerstädtische Buslinien kurz geführt oder umgeleitet.