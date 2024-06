Unbeständiges Wetter in Sicht: Vormittags Sonne, nachmittags Gewitter

Wer momentan in der Steiermark gen Himmel blickt und sich über sonniges Wetter freut, sollte die Sonnenstrahlen auskosten, solange er kann. Im Gespräch mit 5 Minuten gibt ein Experte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Steiermark eine nicht gerade rosige Wetterprognose für die kommenden Tage ab.

Vormittags Sonne, nachmittags Gewitter

Die nächsten Tage bis Samstag verlaufen laut dem Meteorologen vormittags eher ruhiger, auch mit Sonne und frühsommerlichen Temperaturen bis zu 26 Grad ist in den Vormittagsstunden zu rechnen. Aufgrund der schwülen Temperaturen bilden sich am Nachmittag jedoch Quellwolken, die zu teils kräftigen Gewittern in nahezu allen Regionen in der Steiermark führen können. Wie der Meteorologe betont, sind auch Hagel und Starkregen möglich.

Keine Stabilisierung des Wetters in Sicht

Während das Wetter bis Samstag wechselhaft bleibt, dürfte der Sonntag laut aktuellen Prognosen trocken bleiben. Mit Beginn der kommenden Woche geht es jedoch unbeständig weiter und bereits Montag und Dienstag ist laut dem ZAMG-Experten wieder mit Gewittern zu rechnen.