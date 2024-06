Knochenbrüche: Motorradfahrer (53) in Wien von hinten umgefahren

Zu einem schweren Motorrad-Unfall ist es heute in Wien gekommen.

Es war heute Früh, gegen 6.15 Uhr, am Matzleinsdorfer Platz, als es im Wiener Bezirk Margareten krachte. Ein 53-jähriger Motorradfahrer stand an einer roten Ampel und wurde von hinten von einem Auto umgefahren, wie mehrere Medien bezugnehmend auf die „APA“ berichten. Der Motorradfahrer wurde mit Knochenbrüchen und Prellungen in den Schockraum des Krankenhauses gebracht.