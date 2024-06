Per WhatsApp entlassen: 17.000 Euro für schwangere Steirerin erkämpft

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 10:11 / ©5 Minuten

Eine Steirerin arbeitete für ein Jahr als Hilfskraft in einem Grazer Gastronomiebetrieb, bevor sie der Firmenleitung ihre Schwangerschaft bekannt gab, wie die Arbeiterkammer Steiermark auf Facebook mitteilte. Die Steirerin hatte des Öfteren mit Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen, weswegen sie wiederholt in Krankenstand gehen musste.

Die Entlassung kam per WhatsApp

Der Chefin des Gastronomiebetriebes waren die mehrfachen Krankenstände der Steirerin ein Dorn im Auge. Nach mehreren Androhungen, die Schwangere zu entlassen, wenn sie weiterhin in Krankenstand gehen würde, setzte sie ihre Drohung schließlich in die Tat um und entließ die Angestellte – und zwar per WhatsApp-Nachricht.

Arbeiterkammer intervenierte

Das ließ die schwangere Steirerin nicht auf sich sitzen und wandte sich an die Arbeiterkammer Steiermark. Diese klären in einem Facebook-Posting darüber auf, dass die Chefin gleich zwei Fehler begangen hätte: „In der Schwangerschaft ist man grundsätzlich kündigungs- und entlassungsgeschützt und ein Krankenstand ist ohnehin nie ein Grund für eine Entlassung!“

Entschädigungszahlungen erwirkt

Schlussendlich wurde die Angelegenheit vor Gericht ausgetragen, wo die Arbeiterkammer sowohl eine Kündigungsentschädigung von 10.000 Euro als auch eine einmalige Zahlung von 7.000 Euro an die entlassene Angestellte erwirken konnte. Zudem wurde das Arbeitsverhältnis in beidseitigem Einverständnis beendet.