Villach lädt Mitte Juni wieder zum Trinkwassertag

Am Foto: Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ)

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 10:17 / ©Stadt Villach / Augstein

Viel Wissenswertes und jede Menge Anschauliches rund um das Thema Wasser gibt es wieder beim traditionellen Trinkwassertag am 14. Juni 2024 zu sehen! „Durch unseren Hausberg – den Dobratsch – hat Villach glücklicherweise ausreichend hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung. Gepaart mit vorausschauenden Projekten und Maßnahmen, die das Team des Wasserwerks umsetzt, können wir das auch künftigen Generationen bieten“, betont Villachs Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ).

Eigenes Programm für Schüler

„Mit der Bewusstseinsbildung für das wertvolle Lebensmittel kann man gar nicht früh genug beginnen. Daher haben wir jedes Jahr am Trinkwassertag am Vormittag ein eigenes Programm für Schüler und erklären, wo unser Wasser herkommt“, so Baumann. Ab Mittag stehen die fachkundigen Mitarbeiter des Wasserwerks dann für alle Besucher zur Verfügung. Zusätzlich gibt es natürlich wieder ein attraktives Rahmenprogramm mit Besichtigung des Quellwassergebietes Obere Fellach, der Präsentation des WASSERmobils, Vorführungen durch die Jugendfeuerwehr Fellach, Interessantes aus dem Naturpark Dobratsch, Informationen des Jugendrotkreuzes, einem Kletterturm und Ziel- und Kübelspritzen.