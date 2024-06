Reich über Nacht: Burgenländer staubt über 600.000 Euro ab

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 10:31 / ©pixabay.com

Auch am gestrigen Mittwoch hat wieder eine Lotto-Ziehung stattgefunden. Die „sechs Richtigen“ hatte aber niemand, womit es am kommenden Sonntag um 1,4 Millionen Euro geht. Während sich drei Spielteilnehmer aus Wien, Oberösterreich und Niederösterreich über jeweils knapp 64.000 Euro für den „Fünfer mit Zusatzzahl“ freuen konnten, hat den „Hauptgewinn“ am Mittwoch ein Burgenländer abgestaubt.

Burgenländer knackt Joker-Doppeljackpot

Dieser knackte nämlich alleine den Joker-Doppeljackpot. Dieser war etwas mehr als 600.000 Euro wert, wie die „Österreichischen Lotterien“ nun in einer Aussendung mitteilen. Bei der „LottoPlus-Ziehung“ hat es übrigens wie bei der herkömmlichen Lotto-Ziehung keinen Sechser gegeben. Deshalb haben die 28 LottoPlus-Fünfer jeweils 8.468,80 Euro gewonnen.