Führungswechsel im MURPARK: Carina Weyringer übernimmt ab August

Mit 1. August 2024 besetzt Spar European Shopping (SES) das Center-Management im MURPARK Graz aus den eigenen Reihen nach: Carina Weyringer, bisher Marketing-Leiterin des MURPARK, übernimmt ab diesem Zeitpunkt die Leitung der Shopping-Mall in Graz Liebenau. Die langjährige Center-Managerin Edith Münzer tritt ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Von der Rezeptionistin zur Center-Managerin

Die 39-jährige Carina Weyringer absolvierte die fünfjährige Tourismusfachschule in Bad Gleichenberg mit Schwerpunkt Marketing und Management und startete ihre berufliche Laufbahn in der Tourismusbranche als Rezeptionistin in einem Grazer Hotel. Die SES-Karriere der gebürtigen Grazerin begann im September 2006, als sie als Office-Leiterin in das Team vom MURPARK Graz kam. Im März 2009 wechselte sie ins MURPARK-Marketing, wo sie schließlich auch die Marketing-Leitung übernahm.

Nach 30 Dienstjahren in den Ruhestand

Die langjährige Center-Managerin Edith Münzer studierte ursprünglich Lehramt für Geographie, Wirtschaftskunde und Deutsch, wechselte nach der Praxiszeit aber in die Wirtschaft. Im August 1994 trat sie in die SPAR-Zweigniederlassung Graz in den Bereich Expansion ein. Mit dem Start der Projektierung für den neuen MURPARK 2001 war sie maßgeblich an der Entwicklung der neuen Grazer Shopping-Location beteiligt. Mit der Eröffnung des MURPARK im März 2007 übernahm Edith Münzer das Center-Management – eine Position, die sie bis heute erfolgreich ausübt. Unter ihrer Führung konnte das Center 2013 den ICSC Shopping Center Award in Stockholm entgegennehmen. 2018 wurde eine erfolgreiche Erweiterung des MURPARK Graz um 6.500 Quadratmeter umgesetzt. Mit dem Beginn der Pensionierung ist Edith Münzer fast auf den Tag genau 30 Jahre Teil des SPAR-Konzerns.