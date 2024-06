EU-Wahl: Für Österreich gilt das Lotto-Motto

Für Österreich gilt das Lotto-Motto: 20 aus 255. Die österreichischen Parteien haben auf ihren eingereichten Listen 255 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, 20 Abgeordnete wird Österreich stellen. Nur 17 Kandidaten auf den Parteilisten stammen aus Kärnten. Schauen wir uns an, wer sich Hoffnungen auf einen gut bezahlten Mandatatsjob machen darf.

Für diese Kärntner gibt es Erfolgsaussichten

Am ehesten noch Claudia Arpa, die auf Platz 6 der SPÖ-Liste kandidiert. Dann vielleicht noch Elisabeth Dieringer-Granza, ebenfalls auf Platz 6, aber bei der FPÖ. Ein Wunder brauchen Julian Geier (Platz 11 in der ÖVP-Reihung), Iris Glanzer (Platz 6 bei den Neos) und Michael Hirzbauer, der die Grünen vertritt. Bei der EU-Wahl des Jahres 2019 hatte Kärnten übrigens eine miserable Wahlbeteiligung, nur 52 Prozent der Stimmberechtigten schritten zu den Wahlurnen.

©5 Minuten Am Sonntag wird in Österreich gewählt.

Premiere bei der EU-Wahl

2019 hatte in Kärnten die SPÖ hauchdünn die Nase vorn und erreichte 30,4 Prozent. Der Wahlabend am Sonntag wird übrigens ein langer werden, denn das letzte Wahllokal in Europa sperrt erst um 23 Uhr unserer Zeit. Zuvor darf es keine offiziellen Ergebnisse geben. Eine Premiere gibt es bei dieser Wahl auch: Alle Wahllokale müssen barrierefrei sein und für Menschen mit Sehbehinderungen gibt es Schablonen in Brailleschrift.